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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت محاوره الـ4 تعزيز مفهوم التشيخ النشط ودعم كبار المجتمع، اختتمت أعمال منتدى الأسرة السعودية 2023، أمس الأول، والذي نظمه مجلس شؤون الأسرة بعنوان: «الأسرة السعودية في ظل المتغيرات المعاصرة».

وتميزت الجلسات الحوارية لليوم الأول بالجلسة الافتتاحية، التي طرحت سبل حماية الأطفال على الإنترنت، وشارك فيها إلى جانب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، ومدير المكتب الإقليمي لليونيسف الطيب آدم، وأدارتها الأمين العام لمجلس الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل.

وتواصلت اليوم الثاني فعاليات المنتدى، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة موضوعات عدة مهمة، أبرزها التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية، ومفهوم التشيخ النشط.

وأكدت الدكتورة آل الخليل، أن المنتدى أحدث حراكا إيجابيا على المستوى الاجتماعي والتنموي، وتمت فيه مناقشة أبرز القضايا المهمة ذات الأولوية التي تتعلق بالأسرة وسبل تمكينها وحمايتها، للوصول إلى أفضل الحلول والممارسات، وذلك باستثمار خبرات المختصين والمسؤولين من جميع القطاعات المعنية بالأسرة على المستوى المحلي والدولي.

وبينت أن المجلس خلال تنظيمه منتدى الأسرة السعودية سنويا، يعمل على تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية، لتعزيز دور الأسرة والمحافظة على كيانها، وتطوير الخدمات المقدمة لأفرادها، وفي سبيل ذلك يتلمس أفضل المنهجيات المعززة لدوره.

وأبدت سعادتها بالمشاركة الواسعة والتفاعل الكبير الذي حظيت به فعاليات المنتدى، على مدار يومين، مؤكدة رصد جميع الأفكار والمناقشات، وصياغة التوصيات التي ستتم مشاركتها مع الجهات ذات العلاقة بالأسرة كافة.

الجلسات الحوارية

دعم وتمكين الأسرة للقيام بدورها في حماية أبنائها.

سبل دعم كبار المجتمع.

التغلب على معوقات التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.

مواجهة التحديات التي تواجهها مؤسسة الزواج.

محاور المنتدى