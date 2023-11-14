شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات في مدارس مكة وجدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت إمارة مكة المكرمة، تعليق الدراسة في عدد من مدارس المنطقة، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.
قالت الإمارة، اليوم الثلاثاء، على منصة إكس: "تعليم مكة.. تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء في مدارس مكة وبحرة والجموم والكامل، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ الأربعاء. وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2 / 5 / 1445 هـ".
تعليق الدراسة في جدة
كما قال حساب الإمارة: "تعليم جدة.. تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء في مدارس جدة ورابغ وخليص وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ الأربعاء. وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2 / 5 / 1445 هـ".