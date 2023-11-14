شكرا لقرائتكم خبر عن "إنذار أحمر".. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً - إنذار أحمر- من هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 12 من صباح يوم غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.

أمطار غزيرة

من ناحية أخرى، تشير التوقعات الواردة من الأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية (الجبيل- الدمام- بقيق- الأحساء- العديد- الخبر)، من يوم الأربعاء إلى يوم الخميس.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

تعليق الدراسة

أعلنت إمارة مكة المكرمة، تعليق الدراسة في عدد من مدارس المنطقة، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

قالت الإمارة، اليوم الثلاثاء، على منصة إكس: "تعليم مكة.. تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء في مدارس مكة وبحرة والجموم والكامل، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ الأربعاء. وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2 / 5 / 1445 هـ".

كما قال حساب الإمارة: "تعليم جدة.. تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء في مدارس جدة ورابغ وخليص وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ الأربعاء. وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2 / 5 / 1445 هـ".