شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم خدمة "Chronicle CyberShield" لأول مرة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة هبوب الرائدة في خدمات الأمن السيبراني والمملوكة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن تعاونها مع "جوجل كلاود"، بهدف تقديم خدمة "Chronicle CyberShield" لأول مرة في المملكة وهو ما يمثل خطوة نحو تعزيز خدمات الأمن السيبراني في القطاع الحكومي، وذلك في فعالية بلاك هات 23 المقامة في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات من الفترة 14 إلى 16 نوفمبر 2023م.

وتعد خدمة "Chronicle CyberShield" حلًا شاملًا يتيح للجهات الحكومية استخدام التقنيات والموارد لاكتشاف التهديدات السيبرانية بشكلٍ استباقي وفعال، إلى جانب مراقبة تطوراتها المستمرة، حيث تعتمد الخدمة على اكتشاف المخاطر من خلال تحليل وتخزين المعلومات المتعلقة بالأمن داخل المؤسسات باستخدام البنية الأساسية لجوجل كلاود وذلك لاكتشاف التهديدات بشكل أسرع وعلى نطاق واسع متفوقةً بذلك على النظام الحالي، وهو ما يجعلها أداة فعالة في حماية البيانات والتعامل مع مصادر متنوعة.

الإقبال على الخدمات السحابية

وتأتي هذه الشراكة في ظل الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق التحول الرقمي من خلال تبني الشركات والجهات الحكومية للتقنيات الجديدة بما يعزز الأمن السيبراني، حيث تُطبق "هبوب" هذه الخدمة من خلال إطلاق مركز عمليات أمني حكومي متقدم يتيح الكشف الاستباقي للتهديدات بشكلٍ فعال، كما ستتمتع شركة هبوب بإمكانية الوصول إلى مجموعة من خدمات مانديانت، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، وهي إحدى شركات جوجل كلاود، حيث تشمل هذه الخدمات الاستجابة للحوادث السيبرانية، تقييم الاختراق والدفاع السيبراني، بهدف حماية العملاء.

وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة هبوب المهندس صالح الحقباني حرصهم على تقديم خدماتهم لطيف واسع من العملاء في القطاعين الحكومي والخاص، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم في قطاع الأمن السيبراني، مشيراً إلى أهمية خدمات المراقبة الأمنية المدارة التي تنمو بشكل كبير بسبب التشريعات والضوابط الأمنية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني وكذلك المخاطر الكبيرة الناتجة عن التهديدات السيبرانية والأساليب الجديدة والمعقدة لمجموعات الاختراق المتقدمة (APT) في تجاوز واختراق المنظومات التقنية.

وأضاف الرئيس أيضًا أن هبوب عملت على بناء خدمة المراقبة الأمنية المدارة بالشراكة مع شركة جوجل عبر استخدام Google Chronicle Cybershield المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي AI التي تمكنه من اكتشاف واصطياد التهديدات السيبرانية المعقدة، حيث إن هبوب تسعى للإسهام في خلق فضاء سيبراني آمن وتحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تم العمل على مواءمتها مع رؤية المملكة 2030.