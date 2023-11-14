شكرا لقرائتكم خبر عن محمية الإمام تركي تحدد ضوابط الرعي.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن الاستمرار في تطبيق ضوابط الدخول والعبور والرعي والصيد والاحتطاب والتنزه في المنطقة الواقعة داخل النطاق الجغرافي للمحمية شمال طريق حائل - رفحاء الجديد.

وبينت المحمية أنه يُسمح بالرعي لأبناء المجتمع المحلي من أهالي المراكز والقرى والهجر المجاورة لكلٍ من السلمانية، ونعيجان، والأيدية، وزهوة، بعد الحصول على تصريح من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وبالتنسيق مع مركز الإمارة المختص، مع تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلومترات من نطاق المركز أو القرية أو الهجرة.

ضوابط الرعي

أكدت المنع التام لأنشطة الصيد والاحتطاب في جميع مناطق المحمية، مع وجوب الالتزام بالأنظمة والقوانين والابتعاد عن الممارسات التي تُلحق الضرر بالبيئة، وذلك لضمان حماية الطبيعة والتنوع الأحيائي، طبقاً لمعايير الاستدامة البيئية.

كما نوهت الهيئة أنه في حال المخالفة فإنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة، ولوائحه التنفيذية.

الجدير بالذكر أن الضوابط تهدف بالأساس إلى تنظيم أنشطة الرعي بما يضمن حماية البيئة والغطاء النباتي والتنوع الأحيائي وتفعيل مبادئ الاستدامة والتوازن البيئي.