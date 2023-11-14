شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الاختبارات بجامعة أم القرى غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة أم القرى تعليق الاختبارات يوم غدٍ الأربعاء في الجامعة، وإعادة جدولتها، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

تعليق الدراسة

أعلنت إمارة مكة المكرمة، تعليق الدراسة في عدد من مدارس المنطقة، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

قالت الإمارة، اليوم الثلاثاء، على منصة إكس: "تعليم مكة.. تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء في مدارس مكة وبحرة والجموم والكامل، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ الأربعاء. وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2 / 5 / 1445 هـ".

كما قال حساب الإمارة: "تعليم جدة.. تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء في مدارس جدة ورابغ وخليص وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ الأربعاء. وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2 / 5 / 1445 هـ".