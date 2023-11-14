شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جاهزية مستشفيات الجوف بعد الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة الجوف ومحافظاتها، حيث شملت محافظات القريات، ودومة الجندل، وطبرجل، وصوير، والمراكز التابعة لها، وسالت على إثرها الشعاب وارتوت الأرض.

كما شهدت بعض محافظات المنطقة نزول زخات من البرد.

رفع جاهزية المستشفيات

رفع تجمع الجوف الصحي الجاهزية في جميع المستشفيات التابعة له، نظرًا للحالة المطرية، التي تشهدها مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع، حمود الشمري أن جميع المستشفيات بالمنطقة على استعداد تام ومستمر على مدار الساعة، لاستقبال أي حالات إصابات، أو حوادث قد تحدث نتيجة التغيرات المناخية، واتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك بناء على ما يرد من تحذيرات من الأرصاد وكل ما يستجد من تحذيرات أو تنبيهات.

وأكد الشمري أنه هناك تنسيقًا كاملاً بين التجمع وصحة المنطقة وإدارات الدفاع المدني والهلال الأحمر في جميع مدن ومحافظات المنطقة لمواجهة كل المخاطر المرتبطة بسقوط الأمطار أو التغيرات المناخية، وما قد ينجم عنها من حوادث أو إصابات، مؤكدًا جاهزية جميع المستشفيات لاستقبال كل حالات الطوارئ.

وشدد الرئيس التنفيذي للتجمع، على ضرورة تعزيز أقسام الطوارئ في المستشفيات بالتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، وتجهيز الفرق الطبية المتحركة، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث جراء الأمطار.

وأكد وجود التواصل والتنسيق بين المستشفيات ومركز القيادة والتحكم في المنطقة، للحالات الطارئة والحرجة.