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وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلي جهود وقف إطلاق النار في غزة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة.

استعراض العلاقات الثنائية

شدد سمو وزير الخارجية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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