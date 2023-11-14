الأرصاد ترفع مستوى الإنذار للون الأحمر على محافظات منطقة مكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى الإنذار في العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والكامل والجموم وبحرة في منطقة مكة المكرمة إلى "الإنذار الأحمر".

بدءا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم، ويستمر حتى الساعة 1:00 ظهر غد الأربعاء.