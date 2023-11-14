انطلاق مهرجان للورد والتين بنسخته الثانية

تنطلق فعاليات مهرجان الورد والتين بنسخته الثانيه الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ، بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، عصر غد الأربعاء 1445/5/1هـ الموافق 2023/11/15م في مقر نادي المزاحمية، ويستمر المهرجان الذي يعد الأول على مستوى المنطقة لمدة 6 أيام، ويهدف إلى التعريف بإنتاج مزارع المحافظة من الورد والتين بكافة أنواعهما تزامنًا مع وفرة موسم التين في المحافظة.

و تحظى محافظة المزاحمية بإنتاج أنواع وأصناف مميزة من الورد والتين، وتُعدّ من أجود وأفضل الأنواع التي تشكل بعدًا غذائيًا واقتصاديًا مهمًا.

وأنهى مكتب الوزارة بالمحافظة وبمشاركة الجهات الحكومية جميع استعداداته للمهرجان لتعزيز الحراك الاقتصادي الزراعي وزيادة حجم المبيعات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتحقق المملكة الاكتفاء والأمن الغذائي والعمل على تذليل جميع الصعاب التي تواجه المزارعين، وتم تخصيص مواقع للأسر المنتجة وأن الدعوة عامة للجميع لزيارة المهرجان.

وتتميز محافظة المزاحمية بمزارع عديدة متخصصة في زراعة الورد والتين بأنواع متعددة، حيث يبلغ عدد إنتاج الورد سنويًا بـ 12 مليون وردة سنويًا وأنواع مختلفة كالورد الجوري بأنواعه وزهور الأقحوان والزنبق والجبسوفيليا، إضافة إلى العديد من نباتات الظل المزهرة.

كما تتميز بزراعة التين، حيث يبلغ عدد أشجار التين 300 ألف شجرة بأنواع مختلفة كالتين الإسباني الأخضر والتين البروان والتين السلطاني الأخضر بمعدل إنتاج 18 ألف طن سنويًا.