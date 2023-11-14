تعليق الاختبارات غدا بمدارس تعليم جدة

أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة، اليوم، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولسلامة الجميع، فقد تقرّر تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء في مدارس جدة ورابغ و خليص، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ.

وأوضحت إدارة التعليم أن الاختبار المؤجل سيعقد مع اختبار يوم الخميس 2 / 5 / 1445 هـ.