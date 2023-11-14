تركي الحمد يغرد ردا على شائعة وفاته

أكد الكاتب التركي تركي الحمد أن الشائعة المتداولة عن وفاته غير صحيحة، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على منصة إكس. قال الحمد في تغريدته: “أحبتي ماتم تداوله في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح”. وأضاف أنه بصحة جيدة وعافية، وشكر الجميع على مشاعرهم الجميلة والمعبرة، مؤكدًا أنه يقدر تفاعل الجميع.
تأتي هذه التصريحات من الحمد كرد فعل على انتشار شائعة وفاته على منصات التواصل الاجتماعي. وبهذا التوضيح، يؤكد الحمد أنه بصحة جيدة وينفي صحة الأخبار المتداولة بشأن وفاته.
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