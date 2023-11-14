شكرا لقرائتكم خبر عن توجه للطبيب فوراً.. ظهور هذه العلامات في البول مؤشر خطير إلى الإصابة بـ «أخطر أنواع السرطان» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هناك الكثير لاستخلاصه من المادة التي تفرزها أجسادنا . يمكن أن يخبر البول ، على وجه الخصوص ، عن أي تشوهات تحدث تحت الجلد . ومع ذلك ، يجب أن يتطلب لون واحد في بولك عناية طبية فورية .

في بعض الحالات النادرة ، قد يظهر مرضى السرطان مع خطوط ملونة في البول . وفقا لموقع هارفارد هيلث ، فإن سرطان الجلد هو " أخطر أنواع السرطان . " في حالات نادرة ، [ سرطان الجلد ] يمكن أن يضع الميلانين ، الصبغة التي تجعل الجلد داكئًا ، في الدورة الدموية ، وقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصبغة في البول .

" يوضح الجسم الصحي أنه عندما يتحول لون البول إلى " بني حقيقي " ، فقد يكون السبب في ذلك هو تحلل لون البول إلى " بني حقيقي " ، فقد يكون السبب في ذلك هو تحلل الهيموجلوبين - البيليروبين .

" يتراكم [ البيليروبين في الدم بسبب أمراض الكبد ، مثل التهاب الكبد وتليف الكبد ، أو القناة الصفراوية المسدودة بحصوة في المرارة أو ورم أو عائق آخر . " إذا دخل بعض من هذا البيليروبين الزائد في البول ، يمكن أن تتحول الحلقة إلى اللون البني .

على الرغم من أن صبغة الجلد قد تتسرب أحيانا إلى مجرى الدم ، إلا أنها تظل نادرة الحدوث . تشمل العلامات الشائعة التي يمكن توقعها من المرض التغيرات في الشامات . تنص NHS على ما يلي : " العلامة الأكثر شيوعا للورم الميلانيني هي ظهور شامة جديدة أو تغيير في شامة موجودة . " يمكن أن يحدث هذا في أي مكان من الجسم ، ولكن المناطق الأكثر تضررا هي الظهر عند الرجال والساقين عند النساء . "

يوصي الأطباء بمراجعة الطبيب لأي خلل ينمو أو يتغير بسرعة ولا يزول . تشير الأرقام الصادرة في وقت سابق من هذا العام إلى أن أكثر من 100000 شخص قد فاتتهم إحالتهم إلى المستشفيات مع احتمال الإصابة بسرطان الجلد .

هذه الأرقام ، التي وصفها الأطباء ومجموعات المرضى بأنها " مقلقة حقا " ، يمكن أن تؤدي إلى تشخيص المزيد من الأشخاص بمرض متقدم . أدى تراكم علاج السرطان الناجم عن الوباء إلى صرخة قلق بين الأطباء ومجموعات المرضى . تشجع الهيئات الصحية المرضى الآن على زيارة طبيبهم العام إذا لاحظوا " أعراض العلم الأحمر " . عند العلاج في المراحل المبكرة ، يمكن عكس عدد كبير من الحالات من خلال الجراحة . ومع ذلك ، عندما يتم اكتشافه في وقت ، عادة ما يلجأ الأطباء إلى وقف انتشار السرطان متأخر عن الحالة عن طريق وتقليل الأعراض .

عادة ما يتم الكشف مسح الجلد بصريا بحثا عن الشامات المشبوهة . إذا وجدت يتم قطع هذه الشامات عادة وإرسالها إلى المختبرات لإجراء مزيد من الاختبارات . تبين أن 30 في المائة فقط من الشامات سرطانية ، وغالبا ما يتم إغفال السرطانات الحقيقية .