انت الان تتابع في الـ 3 من ديسمبر المقبل .. رابطة المحترفين تعقد ورشة عمل فنية لدوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تعقد رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورشة عمل فنية في الـ 3 من ديسمبر المقبل بمدينة الرياض، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحضور مدربي ومديري أندية "دوري روشن" السعودي.

وستناقش الورشة الجوانب الفنية الخاصة بدوري روشن، ووضع التصور المبدئي لروزنامة المواسم المقبلة، والمنافسات الخارجية المحددة في روزنامة المسابقات الدولية والقارية، إضافة إلى الاستماع لمقترحات تطوير الدوري فنيًا.

كانت هذه تفاصيل خبر في الـ 3 من ديسمبر المقبل .. رابطة المحترفين تعقد ورشة عمل فنية لدوري روشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.