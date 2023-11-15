تراند اليوم : بالفيديو.. "محام" يروي قصة سجن "شخص" بعدما صور خلافا بين عامل وصاحب سيارة داخل محطة وقود

صحيفة الخليج 365: حذر المحامي نايف المرشدي، من تصوير المخالفات أو الأشخاص دون رغبتهم ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن شخص تعرض للسجن بعد صور خلافا بين عامل وصاحب سيارة داخل محطة وقود.

التصوير والنشر

وقال خلال لقاء على قناة "السعودية":" احذر كثيرا من التصوير للنشر في وسائل الإعلام أو للنشر الشخصي"، مشيرا إلى أن ذلك لا يفيد مصوره أو المجتمع أو الأمن، لأن التصوير يعطي انطباعًا سلبيًّا أمام العالم الخارجي والفضاء الإلكتروني، المليء بالكثير من المتصيدين.

خلاف داخل محطة وقود

وأكمل :" قبل عام قام شخص بتصوير خلاف بين عامل وشخص كان يقوم بتعبئة سيارته بالبنزين، وكان سبب الخلاف أن صاحب السيارة يريد التعبئة ب 50 ريال فقط، فيما قام العامل بالتعبئة بشكل كامل، وزادت حدة النقاش بينهما لأن الرجل لم يكن معه سوى 50 ريال فقط.

وأشار إلى أن صاحب السيارة ترك العامل وغادر وأخبره أنه سيعطيه باقي المبلغ في وقت لاحق خاصة أنه يقوم بتعبئة سيارته بالبنزين من المحطة يوميا.

تعليق كاذب

ولفت إلى أن الشخص الذي قام بالتصوير، نشر المقطع وأرفقه بتعليق "للأسف شايب كبير ويسرق المحطات شو ذنب العامل المسكين"، وحصد المقطع على مشاهدات عالية، وتم استدعاء العامل وصاحب السيارة وتبين أن الأخير قام بسداد المبلغ كاملا في وقت لاحق.

وأضاف:" الشخص الذي قام بالتصوير والنشر تعرض لعقوبة الحبس عدة سنوات". موضحا أنه قام بتصوير شيء خاص بين اثنين ونشر المقطع في مكان النشر غير المحدد وأضاف تعليق كاذب.