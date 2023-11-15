تراند اليوم : بالفيديو.. مختص بـ "الأرصاد" يكشف عن قدوم موجة هوائية باردة خلال الفترة القادمة ويزف خبرا سارا بشأن الأمطار

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل قازنلي، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة ومدة هطول الأمطار.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية:"موسم الأمطار سيستمر خلال الأسبوعين المقبلين وسنستقبل الفترة القادمة الكتلات الهوائية الباردة".

وأوضح: "تبدأ خلال الفترة القادمة حركة المنخفضات على شرق البحر المتوسط، والمحصوب بالكتل الهوائية الباردة وتتأثر بها أجواء المملكة بشكل متوالي إلى أن يتم الدخول إلى أجواء هادئة وباردة".

وأشار إلى أن الفترة الانتقالية والتقلبات الجوية يمكن أن تستمر أكثر من أسبوعين وتصل إلى شهر.