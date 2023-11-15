تراند اليوم : بعد شائعة وفاته وتصدر اسمه منصة إكس.. تعرف على أبرز المعلومات عن الكاتب " تركي الحمد"

صحيفة الخليج 365: تصدر اسم الكاتب السعودي "تركي الحمد" منصة إكس خلال الساعات الماضية بعد تداول شائعة عن وفاته.

ويٌعد " تركي الحمد " من الشخصيات السياسية البارزة ، فهو كاتب وروائي سعودي ، كما أن له نشاطات سياسية فكرية وأكاديمية فريدة على المستوى العربي والإسلامي .

نشأة تركي الحمد

وولد تركي الحمد في الأردن لأسرة سعودية ، في 10 من شهر مارس عام 1952م ، ثم انتقلت عائلته للعيش في المنطقة الشرقية بالدمام في المملكة ، وعاش فترة مراهقته في فترة الستينات والسبعينات حيث كان العالم العربي يشهد في هذه الفترة تطورات فكرية وتحولات سياسية وفكرية كان أهمها وصول حزب البعث والبعثيين إلى السلطات في العراق وسوريا، مما جعل له عدة اهتمامات فكرية في السياسة .

سفره إلى أمريكا

والتحق تركي بجامعة كولورادو بأمريكا في عام 1979 وحصل على درجة الماجستير في تخصص العلوم السياسية، ثم في عام 1985 حصل على درجة الدكتوراه بناء على رسالته في النظرية السياسية من جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث عاش في أمريكا 10 سنوات ، وعاد إلى المملكة ليصبح محاضراً في كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز بالعاصمة الرياض، وذلك كان بين عامي 1985 و1995 أي ما يقارب 10 سنوات، ثم تقاعد تركي الحمد لينشغل بمؤلفاته ورواياته .

وعمل تركي الحمد ككاتب في عدة جرائد، أولها جريدة الرياض، لينتقل بعدها إلى جريدة الشرق الأوسط عام 1990م، ثم انقطع فترة مؤقتة عن الكتابة، ليعود بعد ذلك للعمل في صحيفة الوطن السعودية

أهم مؤلفاته

يٌذكر أنه قام تركي الحمد بإصدار عدداً من المؤلفات المختلفة خلال مسيرته المهنية، وهي:

-الحركات الثورية المقارنة، 1986

-دراسات أيديولوجية في الحالة العربية، 1992

الثقافة العربية أمام تحديات التغيير، 1993

-أطياف الأزقة المهجورة (ثلاثية روائية) تشتمل على التالي: العدامة 1995، والشميسي 1996، والكراديب 1999

-الثقافة العربية في عصر العولمة، 1999

-شرق الوادي (رواية)، 2000

-جروح الذاكرة (رواية)، 2000

-ويبقى التاريخ مفتوحاً

-عن الإنسان أتحدث

-من هنا يبدأ التغيير، 2004

-ريح الجنة (رواية)، 2005

-السياسة بين الحلال والحرام