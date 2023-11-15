شكرا لقرائتكم خبر عن متفاوتة الشدة.. هطول أمطار على عدة مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على على عددٍ من مراكز منطقة تبوك، شملت مراكز مديسيس، والكتيب، وضواحيهما بمحافظة تيماء.

كما هطلت أمطار على مركز البديعة وضواحيه (العنبة والرمضة ورشدان والبدع والبصير والهدرة).

الحدود الشمالية

وفي منطقة حائل، هطلت مساء أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت مدينة حائل وعدداً من المحافظات والمراكز والهجر.

كما شهدت مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية، هطول أمطار متوسطة .

وهطلت أمطار من خفيفه إلى متوسطة على محافظة طريف وضواحيها.

المركز الوطني للأرصاد

من ناحية أخرى، نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.