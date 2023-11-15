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"توخوا الحيطة".. الدفاع المدني يحذر من الحالة المناخية في مكة

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - طالب الدفاع المدني بتوخي الحيطة واتباع الإرشادات، إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ودعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

المركز الوطني للأرصاد

وأكد أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة - الطائف - الجموم - الكامل - أضم - العرضيات - ميسان - جدة- بحرة- رابغ- خليص- الليث- القنفذة).

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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