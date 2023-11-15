شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع" تبحث توطين التقنية مع وزير المشتريات الدفاعية البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مساعد وزير الدفاع، طلال بن عبدالله العتيبي في الرياض، اليوم، وزير المشتريات الدفاعية وعضو البرلمان البريطاني جيمس كارتليدج والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سُبل تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون في مجالات البحث والتطوير الدفاعي.

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الحاضرون في اللقاء

حضر اللقاء، مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري.

ومن الجانب البريطاني، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، ومدير عام الصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي في وزارة الدفاع البريطانية آرفيل جوليفي.