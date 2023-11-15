شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية طويق تخرّج دفعة جديدة من المعسكر السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت أكاديمية طويق في فعالية بلاك هات 23 بتخريج دفعة جديدة من طلاب معسكر طويق السيبراني، حيث جاء الاحتفاء بتخريج المتدربين بعد اتمامهم للمعسكر خلال 6 أشهر، وتم ترشيح الخرّيجين خلال فترة المعسكر لفرصة إجراء أكثر من 500 مقابلة وظيفية، حصل من خلالها 70 % من طلاب المعسكرات على عروض وظيفية خلال أقل من شهرين منذ انطلاق المعسكر.

كما استقبلت الأكاديمية الزوار عبر جناحها المصاحب لأنشطة الفعالية؛ للتعريف بأحدث المعسكرات والبرامج والمنصات التعليمية بمختلف المجالات التقنية.

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احتياجات سوق العمل

تضمن حفل التخريج حديثاً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي عن جهود أكاديمية طويق في تطوير وتأهيل القدرات الوطنية عبر معسكرات تعليمية من احتياجات سوق العمل، كما تحدث الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني عن أهمية المهارات التقنية مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لوظائف المستقبل.

من جانبه، احتفى الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي بالخرّيجين وجهودهم الاستثنائية خلال فترة المعسكر. كما تضمن حفل التخريج الإعلان عن إطلاق التسجيل في 20 برنامجاً جديداً بمختلف مجالات الأمن السيبراني، متاحة للتسجيل عبر موقع الأكاديمية الرسمي.

الجدير بالذكر أن أكاديمية طويق هي الشريك الإستراتيجي للتدريب لفعالية بلاك هات 23، كما تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في تقديم معسكرات وبرامج من احتياجات سوق العمل بمختلف مجالات التقنية والبرمجة، وتعمل الأكاديمية مع عدة جهات عالمية مثل شركات Apple, Meta, Amazon, Alibaba وغيرها من الجهات المتقدمة؛ لهدف تأهيل القدرات الوطنية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات وظائف سوق العمل.