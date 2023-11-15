واردات ومنافذ
1- منفذ الملك عبد العزيز
الصيان 82.200
بيئة مهد للقطط 56.700
يرقات فراشات 2970
غذاء أسماك 360
فئران تجارب 471
قطط 186
كلاب 185
نباتات بحرية 1936
كائنات فطرية 612
2- منفذ حالة عمار
قطط 21
3- منفذ سلوى
إبل 14686
أغنام 23125
خيول 240
صقور 4117
قطط 4
كلاب 103
4- منفذ الملك خالد الدولي:
بيض أسماك 1.500.000
صيصان 937.798
أسماك 295.527
نحل مرزوم 507.021
استكوزا 14377
أغنام 1050
حبارى 740
خيول 1492
صقور 1076
طيور 65
فئران تجارب 97
5- ميناء جازان
أبقار 10.548
كانت هذه تفاصيل خبر بيض التفقيس والنحل يتصدران واردات المحاجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.