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بيض التفقيس والنحل يتصدران واردات المحاجر

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تصدر بيض التفقيس عدد الواردات للمحاجر الحيوانية والنباتية خلال عام 2022، تلاه النحل "المرزوم" المعبأ في صناديق خاصة دون أقراص شمعية، بينما بلغ عدد الأبقار الواردة بمنفذ ميناء جازان 10.548، وذلك وفقا لتقرير حديث صادر عن الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

واردات ومنافذ

1- منفذ الملك عبد العزيز

الصيان 82.200

بيئة مهد للقطط 56.700

يرقات فراشات 2970

غذاء أسماك 360

فئران تجارب 471

قطط 186

كلاب 185

نباتات بحرية 1936

كائنات فطرية 612

2- منفذ حالة عمار

قطط 21

3- منفذ سلوى

إبل 14686

أغنام 23125

خيول 240

صقور 4117

قطط 4

كلاب 103

4- منفذ الملك خالد الدولي:

بيض أسماك 1.500.000

صيصان 937.798

أسماك 295.527

نحل مرزوم 507.021

استكوزا 14377

أغنام 1050

حبارى 740

خيول 1492

صقور 1076

طيور 65

فئران تجارب 97

5- ميناء جازان

أبقار 10.548

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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