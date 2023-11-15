بيض التفقيس والنحل يتصدران واردات المحاجر

تصدر بيض التفقيس عدد الواردات للمحاجر الحيوانية والنباتية خلال عام 2022، تلاه النحل "المرزوم" المعبأ في صناديق خاصة دون أقراص شمعية، بينما بلغ عدد الأبقار الواردة بمنفذ ميناء جازان 10.548، وذلك وفقا لتقرير حديث صادر عن الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة. واردات ومنافذ 1- منفذ الملك عبد العزيز الصيان 82.200 بيئة مهد للقطط 56.700 يرقات فراشات 2970 غذاء أسماك 360 فئران تجارب 471 قطط 186 كلاب 185 نباتات بحرية 1936 كائنات فطرية 612 2- منفذ حالة عمار قطط 21 3- منفذ سلوى إبل 14686 أغنام 23125 خيول 240 صقور 4117 قطط 4 كلاب 103 4- منفذ الملك خالد الدولي: بيض أسماك 1.500.000 صيصان 937.798 أسماك 295.527 نحل مرزوم 507.021 استكوزا 14377 أغنام 1050 حبارى 740 خيول 1492 صقور 1076 طيور 65 فئران تجارب 97 5- ميناء جازان أبقار 10.548

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