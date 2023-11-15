شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يشعل السخط في السعودية لزهور سعودي مع حارسها الشخصي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رسمياً: لوكا مودريتش في دوري روشن والنادي مفاجأة

ظهرت نجمة السناب شات، زهور سعود، في مقطع فيديو حيث كانت برفقة حارس شخصي يرافقها في كل مكان.

فيديو يشعل السخط في السعودية

أثار هذا المقطع الذي يظهر فيه زهور سعود برفقة حارس شخصي جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وأعرب بعض النشطاء عن استفساراتهم وتعليقاتهم بشأن الحاجة إلى وجود حارس شخصي لزهور، متسائلين: “ما الذي تحتاجه زهور لحراستها؟”

زهور سعود تعد من الشخصيات المحورية والمثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي. اشتهرت في البداية بظهورها بالنقاب، ولكن في وقت لاحق، قررت خلعه، مما أثار انتباه وتعليقات المتابعين.

إضافة إلى ذلك، قدمت زهور سعود فيديو طلاقها أمام جمهورها، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل وجذب انتباه الجماهير، حيث أصبحت تتناول قضايا شخصية بشكل علني وجريء، مما جعلها محط اهتمام ونقاش واسع.

إقرأ أيضًا

لجنة الانضباط تسعد جمهور النصر بهذا القرار