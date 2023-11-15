شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن احذر من تجاهل 3 علامات على واتس اب تؤكد أن هناك من يراقب كل ما تكتبه وترسله والان مع التفاصيل الكاملة

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كشف خبراء البرمجيات عن وجود ثلاث علامات تشير إلى أن حسابك على تطبيق واتساب قد يكون مراقبًا، مما يشير إلى احتمال تعرضك للتجسس ومراقبة محتوى حسابك، وهذه العلامات تعتبر مؤشرًا خطيرًا يجب أن لا تتجاهله أبدًا. يجب عليك التنبه إليها لتفادي المشاكل في وقت لاحق، وعلى الرغم من جهود الشركة المالكة لتطبيق واتساب في تحسين أمان المستخدمين من خلال التحديثات المستمرة، إلا أن هناك ثغرات قد تستغلها بعض الأشخاص للوصول غير المشروع إلى حسابات الآخرين ومراقبة أنشطتهم.

احذر من تجاهل 3 علامات على واتس اب

هناك 3 علامات تظهر على تطبيق الواتساب تشير إلى أن حسابك قد يكون مراقبًا، حسب ما كشفه خبراء البرمجيات، العلامة الأولى تتمثل في الضعف في تحميل الجهاز أو تطبيق الواتساب أثناء تبادل الرسائل، العلامة الثانية تظهر عندما يخبرك شخص ما أنك لم ترد على رسالته برغم استقبالك للرسالة وكنت متصلًا، أما العلامة الثالثة فتظهر عندما تجد حالات منشورة على حسابك لم تقم بنشرها.

لحماية حسابك على الواتساب من المراقبة، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية:

قم بفتح إعدادات التطبيق على جهازك. انتقل إلى حسابك الشخصي. اختر خيار التحقق من الحساب. قم بتحديث كلمة المرور وإدخال البريد الإلكتروني الجديد. قم بتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار لضمان استفادتك من التحديثات الأمان.

يُشار أيضًا إلى أن تحديثًا جديدًا على تطبيق الواتساب يمكنه حماية اتصالات المستخدمين من خلال إخفاء عنوان IP أثناء المكالمات، مما يسهم في تعزيز الخصوصية والحماية من الهجمات الإلكترونية.

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