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تتواصل زيادة أسعار السجائر في مصر، سواء كانت المستوردة أو المصنعة محليًا، مع استمرار نمو السوق الموازية لمنتجات التبغ.

أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد الزيادة

تستمر زيادات أسعار السجائر في مصر، حيث ترتبط هذه الزيادات بانخفاض قيمة الجنيه المصري في السوق الموازي أمام العملات الأجنبية، هذا الوضع يؤدي إلى تحويل السجائر المستوردة إلى أسعار مرتفعة. اليوم الاثنين حيث سجلت زيادة جديدة في أسعار السجائر من إحدى الشركات المستوردة، حيث تراوحت الزيادة بين 6 إلى 10 جنيهات، مما رفع أسعار بعض أنواع السجائر إلى 74 جنيهًا لأول مرة.

تشهد مصر ندرة في المعروض للسجائر، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وجعل بعض المتاجر تقوم ببيع السجائر بأسعار تفوق الأسعار الرسمية، كما يظهر أيضًا وجود سوق موازية للسجائر تشبه الوضع الحالي للعملات الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون يتعلق بضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ، هذه القرارات والزيادات المستمرة من شأنها زيادة إيرادات الدولة، ولكنها تؤثر أيضًا على المدخنين وتعزز التحول إلى السوق الموازية.