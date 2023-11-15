شكرا لقرائتكم نشر 17 فرقة لمواجهة الحالة المطرية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تقوم بكل الاستعدادات والاحتياطات لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة على المنطقة خلال الساعات المقبلة.

من جهتها، قالت أمانة جدة في تصريحات إلى الإخبارية: إنه تم نشر 17 فرقة لمواجهة الحالة المطرية في جدة.

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وجّه المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا- إنذار أحمر- بشأن هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

ولفت المركز إلى أن الحالة تبدأ- بمشيئة الله تعالى- من الساعة الـ 12 من صباح اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا.