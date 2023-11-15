تراند اليوم : بالفيديو.. إعلامي "كويتي" يكشف الفرق بين المقاومة الكويتية والمقاومة الفلسطينية .. ويوضح سبب هزيمة حماس

صحيفة الخليج 365: قال الإعلامي الكويتي علي الفضالة، إن المقاومة الكويتية تختلف عن المقاومة الفلسطينية، والمقارنة بينهما ليست في محلها.

المقاومة الكويتية

وتابع خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس:" المقاومة حق ولكن لابد أن تكون على أساس مبدأ وتنسيق، وعندما حدث الغزو للكويت كانت توجد مقاومة بسيطة ولكن لم تهدم الطائرات منازلنا فوق رؤوسنا، وكان لدينا دول مساندة ودول مواجهة وتحالفات واستطعنا هزيمة العدو".

القضية الفلسطينية

وأردف:"لكن القضية الفلسطينية ممتدة منذ 70 عاما بين كر وفر وجلوس ومفاوضات، والمقاومة تعلم أن قدرتها بسيطة والدولة الأخرى قدراتها كبيرة، ومع ذلك المقاومة لم تنسق وليس لديها قدرة عسكرية كبيرة فيكون الضحية الشعب الأعزل".

وتساءل، ما هي النتيجة أو المكسب؟، حماس ما عملت تحالفات ولا توجد قوة مساندة ولا دول مواجهة ولا قوة عسكرية"، وتابع:" أحنا ما قلنا ما تقاوم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قبل به مع أن القرار كان مجحف على المسلمين لأن النبي كان يريد الهدوء والسكينة ويكون تحالفات ويصبح أقوى حتى يستطيع أن يحارب".

وأضاف:" لكن حماس ماذا فعلت، لو كانت تحالفت مع إيران أو حزب الله ودخلوا في حرب مع بعض، وكانت توجد جبهات مفتوحة كان يمكن أن نقول أن هناك تنسيق ولكن ما حدث جعل الشعب هو الضحية".