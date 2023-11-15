شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المواطنين من السيول المنقولة.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد من السيول المنقولة القوية والمفاجئة.

وأشار المركز إلى أن السيول المنقولة تجري من منطقة هطول الأمطار، وتصل إلى منطقة أخرى غير متأثرة بالحالات الجوية، وقد تكون مفاجئة لسكان المنطقة، وقد تكون قوية وتخرج عن مجاريها، كما قد تفيض على مدن وبلدات قريبة.

إرشادات للمواطنين

وقدم المركز بعض الإرشادات إلى المواطنين في أثناء هطول المطر وجريان السيول، وهي:

- تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.

- عند حدوث الصواعق، ابتعد عن المناطق المكشوفة، ولا تستخدم أجهزة الجوال.

- ابق في المنزل حفاظًا على سلامتك، ومتابعة الأحوال الجوية.