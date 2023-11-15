شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات من ذهب .. لهذه الأسباب ينصح الأطباء بارتداء الجوارب قبل النوم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تشير الدارسات الحديثة يعد النوم أحد أهم الأمور الفسيولوجية التي تقوى الإنسان وتعينه على استكمال مسيرة الجهد والمشقة التي يعانيها خلال ساعات النهار من تعب، فعندما يأخذ الإنسان قسطاً من الراحة ينشط جسده وتعود إليه حيويته، وقد حدد الأطباء عدد ساعات النوم الذي يفيد الشخص البالغ ولا يضره من 4 - 8 ساعات.

ورغم أهمية النوم للجسم فإن هناك من يعانون من الأرق وعدم القدرة على النوم إما بسبب التفكير أو أمور نفسية أو حتى بالتعود، ولكن المفاجأة هو ما أعلنته الطبيبة الأمريكية "جيس أندرادي" على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بأن ارتداء الجوارب يساعد على النوم؛فهو يجعل القدمين دافئتين وهو ما يؤدي إلى اتساع الأوعية الدموية، فتنخفض حرارة الجسم، وفي تلك الحالة يرسل الجسم إشارة للمخ بأن وقت النوم قد حان.

وعن ردود أفعال متابعى صفحة "أندراي" على "التيك توك" على فيديو الجواىب الذي بلغت نسبة مشاهدته 17 مليون مشاهدة، اتفق الكثيرون مع الدكتورة مؤكدين أنهم لا يستطيعون النوم بدون جوارب.

وفي السياق ذاته قدمت "أندراي" عدة نصائح للحصول على نوم سريع وهادئ أهمها التوقف عن تناول المكيفات والمنبهات والنظر للشاشات لمدة عشر ساعات قبل الخلود للنوم.

ووفق متابعات أخبار العرب لأكثر من موقع اخباري فقد وجدت دارسة مختلفة بعض الشيء عن السابقة ورغم فوائده في حماية الأطراف من الرطوبة، إلا أن ارتداء الجوارب لفترة طويلة ربما يؤثر على تدفق الدم عبر الأوعية الدموية في القدمين، إضافة إلى التسبب في ظهور رائحة كريهة للقدمين في بعض الأحيان، حسبما يوضح موقع "ميديكال نيوز توداي" الأمريكي.

ويؤدي ارتداء الجوارب لفترة طويلة إلى تحفيز الغدد العرقية الموجودة بالقدمين على إفراز المزيد من العرق، وقد ينتج عن ذلك تكاثر الفطريات التي تسبب مشاكل الرائحة الكريهة للقدمين.

وعندما تكون الجوارب ضيقة بصورة كبيرة ينتج عن ذلك تراجع في تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القدمين وقد ينتج عن ذلك بعض الأعراض منها التنميل والتورم وربما تصبح سببا في الإصابة بالدوالي.

في حالة عدم الاهتمام بنظافة القدمين لوقت طويلة فإن ارتداء الجوارب يؤدي إلى ظهور الالتهابات الجلدية وظهور بثور مؤلمة بين الأصابع.

ولفت الموقع إلى أنه يجب اتباع بعض النصائح الخاصة بارتداء الجوارب لتجنب آثاره السلبية وحتى يكون مفيدا لصحتك أثناء النوم، وأبرزها الابتعاد عن الجوارب الضيقة واستخدام جوارب مصنوعة من القطن لأنها تسمح بتهوية القدمين وامتصاص العرق.

ويضاف إلى ذلك ملمسها الناعم على الجلد، بحسب الموقع الذي شدد على ضرورة تغيير الجوارب بشكل مستمر وغسل القدمين جيدا قبل ارتدائه وتخليل الأصابع جيدا لمنع وجود أي فطريات يمكن أن تكون سببا في مشاكل جلدية أو رائحة كريهة عند ارتداء الجوارب.

ولفت الموقع إلى أن إذا تم اتباع النصائح الخاصة بارتداء الجوارب سيكون له فوائد كثير في تدفئة القدمين وزيادة قدرة الدم على الوصول إلى الأطراف خاصة عندما تشتد البرودة بصورة كبيرة، كما سيسهم ذلك في منح الجسم الدفء المطلوب حتى يخلد إلى النوم بصورة هادئة.