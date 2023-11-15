المشروب المعجزة ..يعمل كمضاد للشيخوخة ويساعد في تعزيزصحة الكبد ويقوي الجهازالمناعي

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عدن - ياسمين التهامي -
الكرز من أنواع الفواكه الصيفية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، يتميز مذاقه الحلو ولونه الأحمر الغامق، وهو مصدر غني بالعديد من الفوائد الصحية، من أبرزها:
– تعزيز صحة العظام:
لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم، ويحتوي على مادة البورون، مما يساعد على زيادة صحة العظام عندما تستهلك جنباً إلى جنب مع المغنيسيوم والكالسيوم.
– يعمل على تحسين عملية الهضم:
يساعد الكرز الأحمر في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن والانتفاخ ومشاكل الأمعاء.
– مضاد للشيخوخة:
تسبب الجذور الحرة ضرراً لكولاجين الجلد المسؤول عن قوة البشرة ومرونتها. هذا يؤدي إلى شيخوخة الجلد.
– قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز في تقليل الإجهاد التأكسدي ومنع تلف الجلد، وبالتالي منع الشيخوخة المبكرة.
– تعزيز صحة الكبد:
الكرز الأحمر غني بفيتامين C الذي يساعد على تحييد الجذور الحرة وحماية الكبد من التلف.
– تقوية جهاز المناعة:
يحتوي الكرز الأحمر على فيتامين c فهو يمنع تلف الجذور الحرة للخلايا المختلفة.
– عندما يتم الحفاظ على الوظائف الخلوية في الجسم، فإن نظام الدفاع المناعي يصبح أقوى وبالتالي يحمي الجسم من العدوى.
– المساعدة على فقدان الوزن:
يساعد الكرز الأحمر الغني بمضادات الأكسدة على حرق دهون السمنة وتحلل الدهون الثلاثية في الأنسجة الدهنية، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن.
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