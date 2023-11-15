شكرا لقرائتكم خبر عن المشروب المعجزة ..يعمل كمضاد للشيخوخة ويساعد في تعزيزصحة الكبد ويقوي الجهازالمناعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الكرز من أنواع الفواكه الصيفية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، يتميز مذاقه الحلو ولونه الأحمر الغامق، وهو مصدر غني بالعديد من الفوائد الصحية، من أبرزها:

– تعزيز صحة العظام:

لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم، ويحتوي على مادة البورون، مما يساعد على زيادة صحة العظام عندما تستهلك جنباً إلى جنب مع المغنيسيوم والكالسيوم.

– يعمل على تحسين عملية الهضم:

يساعد الكرز الأحمر في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن والانتفاخ ومشاكل الأمعاء.

– مضاد للشيخوخة:

تسبب الجذور الحرة ضرراً لكولاجين الجلد المسؤول عن قوة البشرة ومرونتها. هذا يؤدي إلى شيخوخة الجلد.

– قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز في تقليل الإجهاد التأكسدي ومنع تلف الجلد، وبالتالي منع الشيخوخة المبكرة.

– تعزيز صحة الكبد:

الكرز الأحمر غني بفيتامين C الذي يساعد على تحييد الجذور الحرة وحماية الكبد من التلف.

– تقوية جهاز المناعة:

يحتوي الكرز الأحمر على فيتامين c فهو يمنع تلف الجذور الحرة للخلايا المختلفة.

– عندما يتم الحفاظ على الوظائف الخلوية في الجسم، فإن نظام الدفاع المناعي يصبح أقوى وبالتالي يحمي الجسم من العدوى.

– المساعدة على فقدان الوزن:

يساعد الكرز الأحمر الغني بمضادات الأكسدة على حرق دهون السمنة وتحلل الدهون الثلاثية في الأنسجة الدهنية، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن.