شكرا لمتابعة خبر عن جاسم المطوع يوجه رسالة تحذير للسيدات قبل الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الدكتور جاسم المطوع رائد في المجال التربوي الأسري تحذير من الزواج من الرجال القيمرز.

وقال المطوع “انتبهوا من الزواج من الرجال القيمرز لأن غالبهم فيهم انطوائية”.

وأضاف المطوع بأن المشاكل الزوجية التافهة تسبب تفكك الأسرة، لذلك لابد من حسن الاختيار قبل الزواج، والبعد عن الأشخاص الانطوائيين.

والجدير بالذكر الدكتور القاضي جاسم محمد بدر المطوع إعلامي كويتي، رائد في المجال التربوي الأسري نشيط، ويعتبر من المتخصصين في مجال الأسرة والزواج والتربية والشباب.