فيديو سيارات لوسيد الكهربائية تتجول في شوارع العلا

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - خطوات نقل ملكية لوحات سيارة عبر أبشر واستبدال اللوحات 1445

تمثل استلام الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية من شركة “لوسِد” جزءًا من التزامها بالاستدامة والابتكار، يأتي هذا الحدث ضمن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين حكومة المملكة، ممثلة في وزارة المالية، وشركة “لوسِد موتورز“، الشركة الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية.

سيارات لوسيد الكهربائية تتجول في شوارع العلا

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تواصل التزامها بالاستدامة والابتكار من خلال استلامها الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية من إنتاج شركة “لوسِد” تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا السياق، أكد مساعد وزير المالية للشؤون المالية ياسر القهيدان، أهمية الاتفاقية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة “لوسِد”، مشيرًا إلى أنها تمثل الدفعة الأولى للاتفاقية المبرمة بين الحكومة والشركة لشراء مركبات كهربائية.

من جانبه، أشار رئيس قطاع الخدمات المشتركة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبدالرحمن بن ثنيان، إلى أهمية هذه الشراكة ودورها في تعزيز حضور المركبات الكهربائية في المنطقة، وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق رؤيتها وتعزيز الابتكار والاستدامة.

يأتي هذا في إطار التحول العالمي نحو استخدام السيارات الكهربائية للمساهمة في تحسين جودة الهواء وتقليل التأثير البيئي لصناعة النقل.