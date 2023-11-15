شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كم سعر كيلو البطاطس في السعودية اليوم؟ وما سبب هذا الارتفاع المجنون؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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شهدت أسعار البطاطس في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام السابقة، حيث بلغت نسبة الارتفاع أكثر من 130% وقد أدى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار كيس البطاطس بأوزان مختلفة، على سبيل المثال يتم بيع كيس البطاطس بوزن 1.5-2 كيلوجرام بسعر 8 ريالات بعدما كان يباع بثلاثة ريالات فقط، وبالإضافة إلى ذلك يتم بيع كيس البطاطس بوزن 2.5-3 كيلوجرام بسعر 12 ريالًا بعدما كان سعره 5 ريالات فقط.

كم سعر كيلو البطاطس في السعودية اليوم؟

أسباب ارتفاع أسعار البطاطس في المملكة العربية السعودية تعود إلى عدة عوامل:

ظروف المناخ: انخفاض درجات الحرارة وزيادة الأمطار في المناطق المنتجة لمحصول البطاطس قد يؤدي إلى صعوبة في جمع المحصول من الأراضي، مما يؤثر على توفر البطاطس في الأسواق ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. زيادة منسوب مياه الأمطار: زيادة في منسوب مياه الأمطار في مناطق مثل حائل، وهي إحدى المناطق المهمة في توريد محصول البطاطس، يصعب جمع المحصول من الأراضي في ظل زيادة منسوب المياه، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

تأثير ارتفاع أسعار البطاطس على السوق

تأثير على تجار الجملة: رتفاع أسعار البطاطس يؤثر على تجار الجملة، حيث يشهدون ارتفاعًا في أسعار البطاطس التي يشترونها. تأثير على المستهلكين: يؤثر ارتفاع أسعار البطاطس أيضًا على المستهلكين العاديين، حيث يضطرون لدفع أسعار أعلى لشراء البطاطس.

يشير البائعون والتجار إلى أن منطقة حائل، التي تعتبر مصدرًا هامًا للبطاطس، تواجه صعوبات في جمع المحصول بسبب زيادة في منسوب المياه، مما يسهم في ارتفاع الأسعار.