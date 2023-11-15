شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامبيا يزور معرض ومتحف السيرة النبوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو والوفد المرافق له، المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في المدينة المنورة، الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي.

وكان في استقباله أمين مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الشيخ د. ناصر بن مسفر القرشي الزهراني.

واطلع باور على أجنحة المعرض المختلفة، وشاهد العروض التقنية والشاشات التفاعلية، ثم شاهد المجسمات الحضارية لمكة المكرمة والمدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

كما شاهد جماليات الهدي النبوي ومحاسن الرسالة الخالدة من خلال عرض عدد من الأفلام السينمائية القصيرة.

مناسك العمرة

كان الرئيس آداما بارو والوفد المرافق له، أدوا مناسك العمرة يوم الاثنين.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى المسجد الحرام عدد من المسؤولين بمكة المكرمة.