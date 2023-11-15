شكرا لمتابعة خبر عن لقاء مؤثر لفتاة بوالدتها بعدما تبرعت لها بكليتها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع مؤثر لفتاة تقابل والدتها بعدما تبرعت لها بكليتها بعد معاناة سنه و٨ أشهر من المرض؛ على نطاق واسع.

وظهرت الفتاة وهي تحاول بصعوبة السير من أجل الاطمئنان على والدتها بعد خضوعهما لعملية جراحية تبرعت خلالها والدتها بالكلية.

وأرفقت الفتاة تعليقا على الفيديو قائلة ” صحيت وقمت بالقوة وقمت أشوف أمي لنها اللحظة التي تمنيتها سنة وثمان شهور كنت أحلم فيها كل ليلة”

وأضافت الفتاة ” سمعت أجمل جملة منها هلا بحبيبة قلبي وعمري وحياتي، ارتاحي راحتي أشوفك مرتاحة”.