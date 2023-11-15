تراند اليوم : بعد زيادة الطلب عليه في السوق السوداء … صعود قياسي جديد للدولار أمام الجنيه المصري

صحيفة الخليج 365: تجاوز سعر الدولار، أول أمس الاثنين، في السوق السوداء حاجز الـ 50 جنيها، بسبب تزايد ضغوط الطلب عليه في السوق الموازية.

وبحسب العربية، يتداوله البعض عند سعر يتراوح بين 50 جنيه و52 جنيها للبيع - وهو مستوى قياسي جديد - ويحدد السعر وفقا للكمية المطلوبة من الدولار.

وأكد بعض المتعاملين على أن هناك حالة من الارتباك شهدتها التعاملات نتيجة لطلبات متوالية على شراء العملة وبكميات كبيرة نسبيا عن الأيام السابقة، في حين أن التنازلات تتم بشكل محدود، خاصة بعد انتهاء فترة الإجازات للمصريين في الخارج والتي شهدت زيادة نسبية في المعروض من العملة.