تراند اليوم : بالفيديو.. الصرامي ينتقد عبارة استخدمها المركز الإعلامي للمنتخب مع أيمن يحيى وسالم الدوسري ويعلق: تحدث شرخ كبير

صحيفة الخليج 365: قال الناقد الرياضي سعود الصرامي، إن صياغة الأخبار في اتحاد الكرة تحتاج إلى إعادة نظام.

وأضاف الصرامي عبر برنامج الديوانية، أن المركز الإعلامي للمنتخب، كتب خبر يذكر فيه استبعاد أيمن يحيى من المنتخب، بينما السماح لـ سالم الدوسري بمغادرة معسكر المنتخب.

وخاطب الصرامي المركز الإعلامي بقوله: إذا عندكم مشكلة بنادي معين فلا تصير الأمور بهذه الطريقة والصياغة فالناس تقرأ وتفهم وتحلل.

وتابع: مثلما كتبت عبارة استبعاد أيمن يحيى مفروض تكتب نفسها مع سالم الدوسري، مشيرا إلى أن هذه الصياغة تحدث شرخ كبير في المنتخب.