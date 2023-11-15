شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين "صندوق التنمية" و"الإذاعة والتليفزيون".. أهداف مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد في مقر الصندوق بالرياض أمس الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون محمد بن فهد الحارثي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك للتغطيات الإعلامية لمشروعات المملكة التنموية التي يمولها الصندوق في الدول النامية حول العالم.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون المشترك بين الصندوق السعودي للتنمية وهيئة الإذاعة والتلفزيون، للإسهام في التغطيات الإعلامية للمشروعات الإنمائية التي يمولها الصندوق في الدول النامية بالعالم، وذلك في إطار إبراز جهود المملكة التنموية التي يقوم بها الصندوق.

بالإضافة إلى عمل برامج تدريبية وتعريفية لتبادل الخبرات بين الطرفين، وبرامج توعوية للوفود الإعلامية الأجنبية في حدود اختصاصات كل طرف.

تعزيز أفق التكامل

وأكد الحارثي أن مثل هذا التعاون يجسد أدوار هيئة الإذاعة والتلفزيون وجهودها لتحقيق التعاون المشترك بين الهيئة والجهات التنموية الأخرى، لتعزيز أفق التكامل بين الطرفين، وسعيًا إلى تحقيق الرؤية الوطنية التي لا تنفصل عن أدوار الإعلام الرئيسية، من خلال إبراز الجهود الوطنية وتعزيزها عبر منصات الهيئة.

واستشهد بالبرامج التي تبثها هيئة الإذاعة والتليفزيون لتقديم الصورة الواقعية للإسهامات السعودية، في الدول المستحقة للدعم، ونقل المشاريع التنموية التي تقف خلفها المملكة بكل الدعم المادي والمعنوي حتى اكتمالها.

الحرص على توحيد الجهود

وأكد المرشد أن هذه المذكرة تعكس حرص الصندوق السعودي للتنمية على توحيد الجهود، لإبراز الدعم الإنمائي الذي قدمته المملكة للدول النامية حول العالم من خلال الصندوق على مدى 49 عاما منذ تأسيسه.

ويمتلك الصندوق السعودي للتنمية سجلًا تاريخًيا حافلًا في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، إذ قدم منذ تأسيسه في عام 1974، التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في مختلف القطاعات الحيوية في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك البلدان النامية.