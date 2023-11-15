توعية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكر

وتنوعت الفعاليات التي حضرها عميد الكلية التقنية المهندس مشبب الأحمري ومدير القطاع الصحي بظهران الجنوب محمد الخالدي ما بين أركان صحية وتوعوية وقياس السكر التراكمي وطرق الوقاية والإجابة على الاستفسارات وتقديم الاستشارات الطبية ونحو ذلك.
وأوضحت الكلية أن الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تطوير القطاع الصحي؛ لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة، وتضمن الاستدامة وتحقق أعلى كفاءة.
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