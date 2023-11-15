شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل يحق لحارس الأمن في السعودية التدخل لو شاهد شاب يتحرش بفتاة؟ محامي مختص يجيب بالتفصيل والان مع التفاصيل الكاملة

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أدلى المحامي زياد الشعلان بتعليقه حول استفسار حول ما إذا كان لحارس الأمن الحق في اعتقال شاب يتحرش بفتاة، مبديًا رأيه في هذا السياق.

هل يحق لحارس الأمن في السعودية التدخل لو شاهد شاب يتحرش بفتاة؟

أفاد الشعلان في تصريح عبر تطبيق “تيك توك” بأنه إذا شهد حارس الأمن جريمة، فإن النظام يمنحه حق التدخل وصلاحية إيقاف الشخص المتلبس بالجريمة، بالإضافة إلى إبلاغ رجال الأمن مباشرة وتحرير محضر بذلك.

وأضاف الشعلان في الفيديو الذي نشره على تطبيق “تيك توك”: “في مثل هذه الحالات، يتم تمرير الواقعة إلى السلطات المختصة، ويمكن لحارس الأمن اللجوء إلى استخدام الوسائل الضرورية للسيطرة على الوضع، مع الالتزام بالقوانين والضوابط المعتمدة، هذا يؤكد أهمية تفعيل دور الحراسة في الحفاظ على الأمن والنظام في المجتمع.”