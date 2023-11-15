شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد 3 دقائق مخجلة من موسم الرياض لصاحبة العبائة المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة

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يواجه موسم الرياض في نسخته الرابعة لعام 2023، انتقادات غير مسبوقة من قِبَل العديد من المغردين في مختلف دول العالم العربي، وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فإن الفعاليات لا تزال مستمرة بنشاط وحضور جماهيري كبير، مما يعكس استمتاع الشعب السعودي بالفعاليات المتنوعة المختارة بعناية من قِبَل هيئة الترفيه بزعامة المستشار تركي آل الشيخ، ورغم الضوابط التي وضعتها الهيئة، يظهر بعض التجاوزات في بعض الفعاليات، وهو أمر طبيعي نظرًا للحضور الكبير وتعقيدات مراقبة الجماهير، في الساعات الأخيرة، انتشر مقطع فيديو بمدة 3 دقائق يوثق بعض التجاوزات، ووُصِفت بأنها تخرج عن حدود الأدب، ومن بينها ظهور امرأة بعباءة سوداء مفتوحة، ترقص بشكل جريء ومثير وسط الحشد المتواجد بطريقة مستفزة.

دقائق مخجلة من موسم الرياض

انتشرت في الساعات الأخيرة مقاطع فيديو توثق بعض التجاوزات التي حدثت في بعض فعاليات موسم الرياض لهذا العام، حيث كان من بينها ظهور فتاة ترتدي عباءة سوداء مفتوحة، ترقص بشكل جريء ومثير وسط الجمهور بطريقة مجنونة، ما دفع بعض المتابعين إلى التعبير عن استيائهم وطلبوا منع مثل هذه التصرفات التي يرونها مسيئة للمرأة السعودية.

يظهر الفيديو أيضًا لقطات أخرى لفتيات على أكتاف الشبان، بالإضافة إلى رقص فتاة ترتدي عباءة بيضاء وتخفي وجهها، وطالب العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي هيئة الترفيه ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ باتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه التجاوزات التي يرونها تشوه للمجتمع السعودي بشكل عام، مشددين على أن الترفيه يجب أن يكون خالٍ من التجاوزات ويتماشى مع معايير الذوق العام ولا يخترق حدود الحياء.