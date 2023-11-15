قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة وحالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 نوفمبر 2023, 5:32 صباحاً

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم جزءًا من مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إنه سُمعت أصوات إطلاق نار في ساحات المجمع، موضحة أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى. وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت الطـاقم الطـبي في مجمع الشـفاء بنيتها اقتحام المجـمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين. من جانبها حمّلت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع؛ مشددة على أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى.

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