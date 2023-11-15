انت الان تتابع هطولات في 7 مناطق.. جمعية الطقس: حالة مطرية واسعة وقوية تبدأ السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توقّعت جمعية الطقس والمناخ استمرار الحالة المطرية، اليوم، حيث تؤثر جزئياً في مناطق #الحدود_الشمالية #القصيم شمالي ووسط منطقة #الرياض، #الشرقية #مكة #الباحة، #الكويت #العراق.

وأضافت عبر حسابها على منصة "إكس"، تعقبها حالة مطرية أقوى وأوسع منها؛ قد تبدأ يوم السبت، وذروتها يوم الأحد.

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