تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى الشفاء بغزة ويدعو جميع عناصر حماس الموجودين بداخله للاستسلام

صحيفة الخليج 365_وكالات: أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أنه ينفذ "عملية دقيقة وموجهة" في داخل مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في قطاع غزة.

الاستخدام العسكري

واتهم بيان الجيش الإسرائيلي حماس بـ"الاستمرار في الاستخدام العسكري لمستشفى الشفاء"، وهو ما قال إنه "يعرض للخطر وضع المستشفى المحمي بموجب القانون الدولي".

أنشطة مزعومة

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تعتقد أنها منحت مسلحي حماس، الذين تتهمهم بالتواجد داخل المستشفى، وقتا كافيًا لوقف أنشطتهم المزعومة في المبنى، بحسب البيان.

معلومات استخبارية

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في منصة إكس: "في هذه الساعة تعمل قوات جيش الدفاع ضد منظمة حماس الارهابية في جزء معين من مجمع الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية الى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية".

الطواقم الطبية

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نؤكد ان العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى".

عمليات عسكرية

واتّهمت الولايات المتّحدة الثلاثاء حركة حماس، استناداً الى معلوماتها الاستخباراتية الخاصة، باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لتنفيذ عمليات عسكرية، وخصوصاً مستشفى الشفاء.

حماس والجهاد

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي إنّ حركتي حماس والجهاد الاسلامي تستخدمان "مركز قيادة وسيطرة انطلاقاً من مستشفى الشفاء".

قيادة وسيطرة

وأضاف "لدينا معلومات تؤكد أنّ حماس تستخدم هذا المستشفى بالتحديد مركز قيادة وسيطرة وعلى الأرجح لتخزين معدّات وأسلحة... إنها جريمة حرب".

الأنشطة العسكرية

وفي بيانه قال الجيش الإسرائيلي إنّه "أبلغ بالأمس السلطات المختصّة في غزة مرة أخرى بأنّ جميع الأنشطة العسكرية داخل المستشفى يجب أن تتوقف خلال 12 ساعة لسوء الحظ، لم يفعلوا ذلك".

حماس والاستسلام

ودعا البيان "جميع عناصر حماس الموجودين في المستشفى إلى الاستسلام".