شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما يستمر توقع هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين لا يُستبعد تشكّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب على الجزء الجنوبي.

كما تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، يصل إلى أكثر من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا، أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد الطائف أمطارًا غزيرة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد الرايس وينبع أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

تشهد المعظم وتيماء أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الجوف

يُتوقع أن تشهد دومة الجندل وسكاكا أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

تشهد الشملى وبقعاء وحائل وموقق، استمرار الأمطار الغزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في القصيم

يُتوقع أن تشهد الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد طريف أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد الدرب وبيش أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.