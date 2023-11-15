شكرا لقرائتكم خبر عن الأقمار الصناعية تظهر سحبًا رعدية ممطرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت صور رادارات الطقس والأقمار الصناعية وجود السحب الرعدية الممطرة على منطقة مكة المكرمة وداخل البحر الأحمر بمحاذاة محافظة جدة.

ولا تزال التوقعات تشير إلى احتمال هطول الأمطار خلال الساعات القادمة.

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أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما يستمر توقع هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين لا يُستبعد تشكّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.