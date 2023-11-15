السعودية | مساعدة “المتسلل”.. “جريمة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

حذرت النيابة العامة، من تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة لـ “المتسلل” إلى المملكة، مؤكدة أنها تعد جريمة موجبة للتوقيف، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ونشر الحكم بعد اكتسابه الصفة القطعية.

وأكدت النيابة العامة، أن العقوبات تشمل كل من سهل دخول المتسلل إلى المملكة، أو نقله داخلها، أو وفّر له المأوى، أو قدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه بذلك.

وأوضحت، أن العقوبات تتضمن أيضاً مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسللين، أو استخدم لهذا الغرض فقط.

أما في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل؛ حسن النية، وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم، فنوهت النيابة العامة إلى أنه يعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، فيما فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، إذا كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة الذي يتعلق بها ملكاً للغير.