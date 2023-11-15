شكرا لقرائتكم خبر عن صفة بسيطة تخلصك من غازات البطن وتعالج إضطرابات الجهاز الهضمي وتنعم براحة مذهلة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعاني الكثيرون من غازات البطن التي تسبب آلاماً مزعجة ومتقطعة، وتسبب الضيق والإحراج لصاحبها، وتنتج الغازات في معظم الحالات بسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي بعد تناول أنواع معينة من الأطعمة.

وبحسب موقع “بولد سكاي”، تسبب غازات البطن الشعور بعدم الارتياح وهناك بعض الحالات التي تستدعي استشارة الطبيب، ولذلك يفضل اللجوء إلى العلاجات المنزلية التي تخلصك بشكل سريع من هذه المعاناة.

وتنتج عادة الغازات نتيجة الأكل بسرعة أوالتهاب القولون المزمن أوالحساسية من سكر اللاكتوز أوزيادة الوزن، ويمكن أن تكون بسبب الالتهاب المعوي الذي يصاحبه الشعور بثقل في البطن وآلام في المعدة وعسر هضم وإمساك أو اسهال وانتفاخ.

وتؤثر الغازات على جميع الفئات العمرية باختلاف الجنس وتسبب الشعور بالغثيان. وإذا لم تعالج في الوقت المناسب، فإنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطرة مثل الالتهابات المعوية والبواسير، ولتجنب هذه المضاعفات فمن الأفضل اتباع نظام غذائي صحي لا يتضمن الأطعمة التي تسبب الغاز في المعدة.

وذكر الموقع وصفة طبيعية تساعد في التخلص من انتفاخ البطن، والوصفة عبارة عن:

– نصف كوب من عصير اليقطين

– ملعقتين من عصير الزنجبيل

طريقة التحضير:

تخلط المكونات المذكورة وتقلب جيداً لتشكل خليط، ويستهلك مرتين في اليوم لمدة شهرين.

وتعتبر هذه الوصفة علاجاً طبيعياً للالتهاب المعوي أو غازات البطن، ويمكن أن تعطي نتائج فعالة إذا أخذت بكميات صحيحة وبشكل منتظم، وللاستفادة من هذه الوصفة لابد من الاعتماد على الطعام الصحي وتجنب الأطعمة الغنية بالنشا والزيت.

ويعتبر عصير القرع غني بفيتامين B والفسفور، وكلاهما لديه القدرة على تخفيف انتاج أحماض المعدة، وبالتالي علاج التهاب المعدة والحموضة. وبالإضافة غلى أن الزنجبيل يحتوي على مادة “التانين” التي تمنع تجمع الغاز الزائد في الأمعاء.

القرنفل طارد للغازات إن مص فص واحد كل صباح ومساء بعد تناول الطعام قادر على طرد الغازات من البطن تهائياً فهذهِ طريقة مجربة.

الصبار للغازات على الرغم من أن معظم الناس يستخدمون الصبار لتعزيز جمال البشرة، إلا أنه يساعد أيضًا كثيرًا في علاج العديد من الأمراض المتعلقة بالمعدة. وفقًا لخبراء الأيورفيدا، فإن الصبار له خصائص ملين، مما يزيل الإمساك ويمنع تكون الغازات في المعدة .

ماء جوز الهند يقلل الغازات والحموضة إذا كنت غالبًا منزعجًا من مشكلة تكوين الغازات في المعدة ، فعند شرب ماء جوز الهند ، يمكنك التخلص من هذه المشكلة. يحتوي ماء جوز الهند على خصائص طبية تخفف عسر الهضم وتوفر الراحة من الغازات والحموضة.

علاج احتباس الغازات في البطن بخل التفاح

من توصيات الخبراء أن خل التفاح يمكن أن يوفر أيضًا الراحة في مشاكل الغازات لأنه يحسن الجهاز الهضمي ويساعد في الهضم السريع للطعام . هذا يقلل من فرص تكوين الغازات في المعدة .

لاج غازات البطن بالزنجبيل والليمون يمكن أيضًا معالجة الغازات بالزنجبيل والليمون. يساعد نقع بعض الزنجبيل الطازج في عصير الليمون وامتصاصه بعد الوجبة على الشعور بالراحة.

ماء الليمون لغازات البطن تناول ماء الليمون الحامض كل صباح على معدة فارغة بانتظام لمدة شهرين. سيكون هناك راحة في كل من التجشؤ الحامض وطعم الفم المر.

طرد غازات البطن في المنزل بالطماطم من المفيد تناول الطماطم يومياً على شكل سلطة مع الطعام. إذا اضفت الملح الأسود عليه، فإن الفوائد تزداد.

استخدام بعض الوصفات المنزلية هناك بعض الأعشاب أو الوصفات الطبية المنزلية يمكن أن تساعدك في طرد الغازات من البطن بشكل نهائي مثل:

الزنجبيل:

يمكنك تناول الزنجبيل أو مشروبه بعد كل وجبة للتخلص من غازات البطن.

مشروب الكركم:

يساعد تناول كوب من مشروب الكركم على التخلص من الغازات المزعجة.

النعناع:

يعتبر مشروب النعناع من أفضل الأعشاب التي يمكن تحضيرها في المنزل.

الكراوية:

تساعد الكراوية في علاج انتفاخات البطن المزعجة ما بعد تناول الوجبة.

البابونج واليانسون:

يعتبر مغلي تلك الأعشاب من أكثر المشروبات الطبيعية التي تساعدك في طرد الغازات من البطن. ا

لشمر:

يعتبر مشروب الشمر من أسرع وأفضل الطرق لعلاج غازات البطن، حيث يمكنك الشعور بالراحة فقط بعد عدة دقائق من تناوله.

اتبع مايلي للتخفيف وطرد الغازات من البطن: في حال كان نظامك الغذائي يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات التي يصعب هضمها، حاول استبدالها بتلك التي لا تحتاج وقت كبير للهضم مثل الموز والبطاطا والأرز. تسجيل الأطعمة التي تتسبب في تكون غازات البطن لديك وتجنبها.

مضغ الطعام بشكل صحيح وتجنب أي ممارسات قد تتسبب في زيادة ابتلاع الهواء لديك. تجنب العلكة والتدخين. ممارسة الرياضة تساعد في التخلص من غازات البطن المزعجة. هناك بعض الادوية التي يمكن أن تخفف من غازات البطن بدون أي وصفة طبية مثل أقراص الفحم التي تمتص الهواء في الجهاز الهضمي.