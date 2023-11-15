شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المقيمون في السعودية يستفيقون على ضربة موجعة تحت الحزام تهددهم بالترحيل هم وعائلاتهم والان مع التفاصيل الكاملة

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قرارًا يتعلق بتوطين المهن في عام 2023، وفي هذا السياق بدأت الوزارة بتفعيل قرار التوطين، الذي يهدف إلى تنظيم وتوجيه الوظائف والمهن في المملكة، بهدف تحقيق التكافؤ في فرص العمل وتعزيز هيكل الاقتصاد السعودي وتنميته.

المقيمون في السعودية يستفيقون على ضربة موجعة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت قرارًا يتعلق بتوطين المهن في عام 2023، ومن بين المهن المسموح بها للأجانب في المملكة:

مدير الموارد البشرية. موظف الاستقبال الفندقي والمسؤول عن إدارة الموظفين وشؤونهم. أمين الصندوق. حارس الأمن الخاص. مدير العلاقات الاجتماعية الحكومية. كاتب الوقت. الناسخ. المسؤولين عن محلات الملابس.

وأشارت الجهات الحكومية السعودية إلى قائمة المهن والوظائف غير المستوطنة، ومن بين هذه المهن المسموح بها للأجانب:

سكرتير في المجال الطبي. مدير مبيعات. صيدلي. مدير أو كاتب حسابات. مندوب مشتريات. محاسب عام. سكرتير تنفيذي. بائع. مراقب وأمين مستودعات. مهندس سائق.

تجدر الإشارة إلى أن هناك شروط لتسجيل المواطنين على قائمة مهن التوطين، مثل العمر (من 18 إلى 40 سنة)، وتقديم البيانات المطلوبة، وعدم العمل في القطاع العام.

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