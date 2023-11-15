انت الان تتابع الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة حول تحديث أمني على "إنتل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 نوفمبر 2023, 5:49 صباحاً

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جداً، بخصوص تحديث أمني على منتجات Intel. وأصدرت Intel تحديثات عدّة لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها. وأوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة.

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